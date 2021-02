Tiger Woods洛杉磯市郊發生嚴重車禍 腳部多處受傷

【KTSF 江良慧報導】

高爾夫球前世界一哥Tiger Woods周二上午在洛杉磯市郊發生嚴重車禍,腳部多處受傷。

洛杉磯縣警部門表示,Woods發生車禍後嚴重受傷,不過他當時被人從車頭玻璃救出來的時候仍然清醒。

事發在周二早上7時前,在洛杉磯市中心南面20里外的市郊Rancho Palo Verdes,他當時一個人開車,他的車越過中間分隔路欄,衝進對頭車行車線,撞到一棵樹,再滾落山坡翻側。

Woods被救出後送到洛杉磯加大Harbor醫院,已經進行了多個小時的手術,有消息指他雙腳小腿受傷,包括複合斷裂和足踝粉碎。

現年45歲的Woods,曾經15次贏得PGA大賽冠軍,最近背部進行了第五次的手術。

Woods曾經在2017年時候,在佛羅里達州被警方發現他睡在損毀的汽車上,之後他被控藥後駕駛,他事後解釋是服用處方藥後意外的反應,至於周二的車禍,縣警暫時沒有發現任何證據顯示車禍涉及藥物或酒後駕駛。

