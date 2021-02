紐森簽署疫情紓困法案 無證移民也獲派錢

【KTSF 張麗月報導】

加州州長紐森周二簽署加州刺激經濟的疫情紓困法案,當中包括向合資格的570萬加州居民,每人派錢600元,低收入和無證移民也都受惠。

紐森周二簽署新的疫情紓困法案生效,總值76億元,當中包括向56.5萬名加州人派錢約共4.7億元,即是每人派錢最少600元,受惠人主要是沒有社會安全號碼,又沒有領取聯邦派錢紓困金,以及年收入在7.5萬元以下,當中許多都是無證人士,參加CalWORKS和CAPI現金援助計劃,以及領取社安補助金SSI的人士都可以受惠。

年收入在3萬元以下的無證人士,更可獲紓困金多達1,200元。

加州的紓困法案也包含向小商業提供超過20億元補助,商業年收入在250萬元以下,可以有資格申請,婦女及少數族裔商戶可獲優先。

另外在法案對有財困的餐館和理髮店免除其商業費用,法案也向食物庫提供3千萬元救助,以及撥款500萬元資助非牟利的尿片庫。

