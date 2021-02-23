紐森簽署疫情紓困法案 無證移民也獲派錢

【KTSF 張麗月報導】

加州州長紐森周二簽署加州刺激經濟的疫情紓困法案，當中包括向合資格的570萬加州居民，每人派錢600元，低收入和無證移民也都受惠。

紐森周二簽署新的疫情紓困法案生效，總值76億元，當中包括向56.5萬名加州人派錢約共4.7億元，即是每人派錢最少600元，受惠人主要是沒有社會安全號碼，又沒有領取聯邦派錢紓困金，以及年收入在7.5萬元以下，當中許多都是無證人士，參加CalWORKS和CAPI現金援助計劃，以及領取社安補助金SSI的人士都可以受惠。

年收入在3萬元以下的無證人士，更可獲紓困金多達1,200元。

加州的紓困法案也包含向小商業提供超過20億元補助，商業年收入在250萬元以下，可以有資格申請，婦女及少數族裔商戶可獲優先。

另外在法案對有財困的餐館和理髮店免除其商業費用，法案也向食物庫提供3千萬元救助，以及撥款500萬元資助非牟利的尿片庫。

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