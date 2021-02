國會民主黨人計劃下周五將紓困方案送交眾院表決

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的彈劾審訊已經告一段落,國會目前將焦點轉移到討論新一輪1.9萬億元的疫情紓困方案,至今兩黨對於紓困的規模仍然有分岐,但國會議員表示,他們計劃在下星期五之前將紓困方案的立法提交到眾議院全院表決。

國會眾議院民主黨人星期二表示,他們正在最後整理修訂1.9萬億元的疫情紓困方案,如果還需要延長辯論的話,就準備在本週末進行表決方案的最新版本。

眾議院民主黨領袖Steny Hoyer在星期二的視像會議中透露,他希望在下星期五之前,將最新版本的紓困方案的立法提交到眾議院全院表決,目標就是期望在3月8日那個星期可以最後通過方案,以便參議院有時間可以作出修訂。

這個紓困方案包含合資格人士在下月中每人可以收到派錢1,400元,以及延續發放下月到期的聯邦失業紓困金。

現時在參議院民主黨人佔51票的大多數,由於民主黨人採用預算調解的快速立法程序,毋需得到共和黨人的支持,在參議院只需要簡單多數票就可以表決通過這紓困方案。

