灣區周二晚開始會吹強勁東北風,國家氣象局對部分地區發出強風警示。

強風警示由周三早上10點至晚上10點生效,涵蓋範圍包括北灣、東灣以及Santa Cruz的山區,預測山峰地區最強風速高達每小時40到50英里,而強風也會影響東灣內陸地區,包括Concord、Livermore、Pleasanton等城市。

氣象局警告說,強風可能吹散雜物,以及導致樹木和電線桿倒塌,有機會停電,而駕駛大型汽車或貨車人士,周三開車時也要注意安全。

灣區周二非常溫暖,最高氣溫華氏70多度,周三日間氣溫將回落至華氏60多度

