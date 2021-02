舊金山國際機場長期停車位設新冠疫苗接種站（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山國際機場與San Mateo縣合作,在長期停車位設立新冠疫苗接種站,面對航空業因新冠疫情受到的衝擊,機場官員希望隨著疫苗開打旅遊業能夠早日恢復正常。

從舊金山國際機場長期停車位的頂樓鳥瞰Drive-through的路線,規劃的井然有序,進入停車場的車子絡繹不絕。

舊金山國際機場是繼波特蘭國際機場後,西岸目前唯二國際機場設立疫苗接種站。

這項兩天的試行計畫,是星期三和星期五,施打對象是San Mateo縣65歲及以上的居民,不需要保險,預計到星期五可以為12,500人施打疫苗。

San Mateo縣議會主席David J. Canepa說:「等到試行計畫結束後,我們預計可以為12,500人注射疫苗,我們相信我們大膽的計畫,跟機場合作,可以全天候的施打疫苗,要如何做到,如何達到目標,我們要有更多的疫苗。」

隨著疫苗開始施打,很多人已經開始在看暑假的機票,還有年底的機票,舊金山國際機場主任對暑假安全出遊表示樂觀。

舊金山國際機場主任Ivar C. Satero說:「有了疫苗,我期待夏天旅遊回流,我們看到愈來越多人對休閒旅遊目的地的需求,像是夏威夷就做得很好,還有墨西哥的Cabo。」

根據統計國際航空業因為新冠疫情已經損失3500億,做為前往亞洲的門戶,舊金山國際機場是全美第一個機場規定所有員工及旅客要戴口罩,也是第一個機場提供現場新冠病毒檢測,儘管疫苗已經開始施打,不過未來要搭飛機,可能會有更多的要求。

說:「關於未來安全旅行,圍繞著健康證書、驗證、疫苗接種和測試,舊金山國際機場處於前進的絕佳位置,既可以繼續度過難關,並為未來的安全航空旅遊做準備。」

想要星期五前往舊金山國際機場接種疫苗的San Mateo縣居民,必須先上網登記,詳情可以上網:https://www.smchealth.org/sfo65

