灣區越來越多公立學校恢復親身授課

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灣區越來越多公立學校陸續返校親身授課。

東灣Contra Costa最大的學區之一，Mount Diablo聯合學區，周三晚學區委員開會，討論返校計畫的進展，該縣私立學校已經恢復親身授課。

音樂老師Jason Hansen說：「室內我感到安全，但一開始真的害怕，我必須承認，但是只要保持距離，及按照規矩來，到目前一切都很好。」

Mount Diablo聯合學區跟舊金山聯合學區一樣，也是受到工會的反對，遲遲無法對親身授課達成共識。

相反的同樣，Contra Costa縣、東灣San Ramon Valley聯合學區，星期三幼稚園一年級跟二年級的學生返校上課，下星期三年級到五年級返校。

家長Kim Wager說：「安全、謹慎，(確診)數字下降後，社區催促孩子應該回到正常，回到他們還有的印象。」

另外，東灣Orinda Wager Ranch小學星期三也返校上課，採取混和教學方式，也就是親身授課，跟遠距教學輪流進行。

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