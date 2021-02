灣區越來越多公立學校恢復親身授課

【KTSF】

灣區越來越多公立學校陸續返校親身授課。

東灣Contra Costa最大的學區之一,Mount Diablo聯合學區,周三晚學區委員開會,討論返校計畫的進展,該縣私立學校已經恢復親身授課。

音樂老師Jason Hansen說:「室內我感到安全,但一開始真的害怕,我必須承認,但是只要保持距離,及按照規矩來,到目前一切都很好。」

Mount Diablo聯合學區跟舊金山聯合學區一樣,也是受到工會的反對,遲遲無法對親身授課達成共識。

相反的同樣,Contra Costa縣、東灣San Ramon Valley聯合學區,星期三幼稚園一年級跟二年級的學生返校上課,下星期三年級到五年級返校。

家長Kim Wager說:「安全、謹慎,(確診)數字下降後,社區催促孩子應該回到正常,回到他們還有的印象。」

另外,東灣Orinda Wager Ranch小學星期三也返校上課,採取混和教學方式,也就是親身授課,跟遠距教學輪流進行。

