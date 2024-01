【全國新聞】陪審團裁定特朗普需就誹謗案向女作家賠償8,330萬

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普否認性侵犯女作家E. Jean Carroll,並指控對方後,反而被對方控告誹謗,這宗民事訴訟案審結,陪審團週五裁定,特朗普要支付8,330萬元賠償給女作家,這個賠償總額,比原告最初要求的高出七倍,特朗普就指這裁決「絕對荒謬」,並且聲言會上訴。

紐約曼克頓聯邦法庭一個陪審團,週五下令特朗普要支付8,330萬元賠償金給原告E. Jean Carroll,因為自從原告在2019年首次指控特朗普在九十年代中,在曼克頓一間百貨公司的更衣室強姦她之後,多年來特朗普先後在社交媒體帖文、新聞發布會,甚至在造勢時發言攻擊她。

這個賠償總額,是經過陪審團評估之後而作出,包括6,500萬元懲罰性賠償。

陪審團認為,特朗普在在任和卸任總統後,持續惡意攻擊Carroll。

特朗普週五沒有現身法庭,他在聽到判決之後,在自己的社交媒體上指,這裁決“絕對荒謬”,他也再次指「這宗案件是拜登指使針對他和共和黨的政治迫害,又說他們剝奪所有第一修正案有關言論自由的權利,這並非是美國」。

至於80歲的Carroll離開法庭時與她的律師團隊手牽手,微笑面對記者的鏡頭。

案件主要圍繞著2019年,指Carroll為了出回憶錄,而誣告特朗普性侵犯她,Caroll因此提出誹謗民事訴訟,要求賠償。

去年5月,一個陪審團裁定,特朗普在1996年有性侵犯Caroll,要賠償500萬,為此特朗普繼續攻擊Caroll,Caroll於是第二次提出訴訟,今次要求賠償2400萬,另加1千萬懲罰金,結果陪審團裁定賠償8330萬,當中有6500萬是懲罰金。

有分析指,特朗普多次出言攻擊Caroll,甚至令他的支持者向Caroll發出死亡威脅,導致本案陪審團決定加碼懲罰他。

在結案陳詞時,特朗普一度憤怒離場抗議,法官指示陪審團說,性侵行為已經確定,陪審團要考量的該罰款多少。

而原告一方就指出,特朗普只在乎錢,所以必須重罰他大筆錢,才能起到嚇阻作用,結果陪審團作出比原告要求的多幾倍的懲罰金,特朗普聲言計劃提出上訴。

