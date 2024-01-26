【全國新聞】陪審團裁定特朗普需就誹謗案向女作家賠償8,330萬

January 26, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
特朗普與女專欄作家E. Jean Carroll (Fox News / YouTube / ABC News)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普否認性侵犯女作家E. Jean Carroll，並指控對方後，反而被對方控告誹謗，這宗民事訴訟案審結，陪審團週五裁定，特朗普要支付8,330萬元賠償給女作家，這個賠償總額，比原告最初要求的高出七倍，特朗普就指這裁決「絕對荒謬」，並且聲言會上訴。

紐約曼克頓聯邦法庭一個陪審團，週五下令特朗普要支付8,330萬元賠償金給原告E. Jean Carroll，因為自從原告在2019年首次指控特朗普在九十年代中，在曼克頓一間百貨公司的更衣室強姦她之後，多年來特朗普先後在社交媒體帖文、新聞發布會，甚至在造勢時發言攻擊她。

這個賠償總額，是經過陪審團評估之後而作出，包括6,500萬元懲罰性賠償。

陪審團認為，特朗普在在任和卸任總統後，持續惡意攻擊Carroll。

特朗普週五沒有現身法庭，他在聽到判決之後，在自己的社交媒體上指，這裁決“絕對荒謬”，他也再次指「這宗案件是拜登指使針對他和共和黨的政治迫害，又說他們剝奪所有第一修正案有關言論自由的權利，這並非是美國」。

至於80歲的Carroll離開法庭時與她的律師團隊手牽手，微笑面對記者的鏡頭。

案件主要圍繞著2019年，指Carroll為了出回憶錄，而誣告特朗普性侵犯她，Caroll因此提出誹謗民事訴訟，要求賠償。

去年5月，一個陪審團裁定，特朗普在1996年有性侵犯Caroll，要賠償500萬，為此特朗普繼續攻擊Caroll，Caroll於是第二次提出訴訟，今次要求賠償2400萬，另加1千萬懲罰金，結果陪審團裁定賠償8330萬，當中有6500萬是懲罰金。

有分析指，特朗普多次出言攻擊Caroll，甚至令他的支持者向Caroll發出死亡威脅，導致本案陪審團決定加碼懲罰他。

在結案陳詞時，特朗普一度憤怒離場抗議，法官指示陪審團說，性侵行為已經確定，陪審團要考量的該罰款多少。

而原告一方就指出，特朗普只在乎錢，所以必須重罰他大筆錢，才能起到嚇阻作用，結果陪審團作出比原告要求的多幾倍的懲罰金，特朗普聲言計劃提出上訴。

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