【KTSF】

Santa Clara縣高等法院表示,近日有騙徒向民眾訛稱,他們未有履行陪審團義務而需繳交罰款,當局呼籲大家不要上當。

Santa Clara縣高等法院表示,騙徒假冒法庭職員或執法人員,使用偽造圖片以及證件號碼,令自己更有說服力,使受害人相信錯過出席陪審團義務,從而向他們敲詐一筆罰款。

當局提醒民眾,不應在電話上向任何聲稱是法庭或執法人員的人士提供個人或銀行資料,因為法庭從來不會在電話上詢問個人敏感資料,若遇到騙案應向警方和法庭報案,有懷疑的話應該掛線,並致電法庭辦事處查詢。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。