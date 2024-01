【KTSF】

舊金山(三藩市)地檢處起訴一名53歲男子,涉嫌在學校附近作出猥褻行為,警員又在其車上起出一支已上膛,但並不屬於他的槍械。

警方表示,奧克蘭(屋崙)居民William Odomhickey涉嫌在1月23日,於華盛頓高中所在的Geary Boulevard夾31街一帶作出猥褻行為。

3名事主,包括2名女子和1名未成年少女向到場警員透露,疑犯以前曾經在學校附近作出幾次不雅行為。

警方隨即將男子拘捕,在其車上起出一支上膛槍械和額外彈夾。

他被控跟蹤、猥褻兒童、危害兒童、露體、在學校範圍擁有他人的上膛槍械等罪名,週四提堂否認控罪,還押至下次聆訊。

