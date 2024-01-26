【全國新聞】Tesla召回近20萬架汽車 更新軟件整修鏡頭問題

【KTSF 朱慧琪報導】

電動車Tesla宣佈召回近20萬架汽車，原因是軟件問題，導致司機倒車時，後鏡頭可能無法顯示影像，增加撞車的風險。

今次召回的汽車，涉及Tesla部分2023年Y、S和X型號，受影響的車均配備「全自動駕駛」功能4.0，軟件的版本是2023.44.30至2023.44.30.6，或2023.44.100。

根據Tesla向國家公路交通安全管理局提交的資料，由於系統的軟件不穩定，可能會導致司機在倒車時，後鏡頭無法顯示影像，從而增加撞車的風險。

Tesla在去年12月底開始收到相關問題的投訴，截至1月22日，該公司收到81宗可能與涉事問題相關的保修索賠。

Tesla指目前未有收到任何與該問題有關的撞車或受傷報告，並指涉事的問題，只要更新軟件就可以修理，受影響的車主會在3月22日陸續收到通知。

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