【全國新聞】Tesla召回近20萬架汽車 更新軟件整修鏡頭問題

【KTSF 朱慧琪報導】

電動車Tesla宣佈召回近20萬架汽車,原因是軟件問題,導致司機倒車時,後鏡頭可能無法顯示影像,增加撞車的風險。

今次召回的汽車,涉及Tesla部分2023年Y、S和X型號,受影響的車均配備「全自動駕駛」功能4.0,軟件的版本是2023.44.30至2023.44.30.6,或2023.44.100。

根據Tesla向國家公路交通安全管理局提交的資料,由於系統的軟件不穩定,可能會導致司機在倒車時,後鏡頭無法顯示影像,從而增加撞車的風險。

Tesla在去年12月底開始收到相關問題的投訴,截至1月22日,該公司收到81宗可能與涉事問題相關的保修索賠。

Tesla指目前未有收到任何與該問題有關的撞車或受傷報告,並指涉事的問題,只要更新軟件就可以修理,受影響的車主會在3月22日陸續收到通知。

