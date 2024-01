【灣區新聞】奧克蘭華埠至少兩名市民在車上等紅燈時遭人搶劫（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠日前發生最少兩宗在光天化日下,市民在車上等紅燈時遭人搶劫的案件。

Asian Crime Report引述目擊者指,奧克蘭華埠過去一週發生多宗華裔女性遭到非洲裔匪徒搶劫。

有兩宗劫案分別在1月17日早上9點15分和1月24日,即週三下午1點半左右發生,照片可見,其中一個劫案現場是華埠Webster街夾9街,一架平治SUV正停在紅燈前,一名匪徒擊破乘客位車窗,並伸手進車內。

Asian Crime Report指,事主手袋被搶走,匪徒之後登上一架白色平治房車逃走。

本台向奧克蘭警方查詢,警方回應指,沒有第一宗劫案的資料,至於週三就有一宗劫案發生在Franklin街1500號路段,下午約1時45分,兩名事主停在紅燈前,突然有另一架車停在旁邊,對方有一人下車,用不明物件擊碎玻璃,並搶走事主財物。

事主在擔心人身安全下駛離現場,匪徒跟蹤事主到Webster街1500號路段,再下車擊碎事主車上另一塊玻璃,企圖搶走更多物品,車內其中一名事主緊握著財物,不讓匪徒搶走,賊人沒有成功得手,在警員到場前上車逃去。

警方呼籲知情人士聯絡搶劫組探員,電話是(510) 238-3326。

