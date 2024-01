【灣區新聞】市府數字指舊金山罪案率跌至新低 但商戶稱未反映實際治安狀況

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區日前發生多宗爆竊案,代表該區市參事殷嘉立的立法助理林文傑週四落區向商戶了解情況,提醒商戶注意安全,有商戶說,市府數字指市內罪案率跌至新低,但卻沒在實際的治安情況上顯示出來。

舊金山日落區市參事殷嘉立的立法助理林文傑週四落區拜訪商戶,這間在Taraval街3008號,由華裔開的手機店,在本月13日被人爆竊,損失電話等產品總值約5千元。

林文傑去到附近店舖,詢問商家對舊金山感覺如何,商家指與十多年前完全不同,市內的罪案越來越多。

雖然市府數字指罪案率正下降,但他們觀察到的則是另一回事,治安一年比一年差。

林文傑說,很多罪案的受害者都沒有報警,而警隊現時警力極度短缺,提醒商戶留意罪案趨勢,並作出防範,他又說,殷嘉立辦公室會盡力而為。

另一方面,日落區Noriega街在31 Ave和33 Ave之間,四間商戶在上星期五清晨相繼發生爆竊案。

警方到場發現匪徒的車輛正逃走,但基於舊金山警察委員會定下條例,凡是不涉及暴力的財物罪案,在警方嘗試截停匪徒之後,但匪徒仍然開車逃走的話,警方就不能追逐。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。