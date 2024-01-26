【灣區新聞】市府數字指舊金山罪案率跌至新低 但商戶稱未反映實際治安狀況

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區日前發生多宗爆竊案，代表該區市參事殷嘉立的立法助理林文傑週四落區向商戶了解情況，提醒商戶注意安全，有商戶說，市府數字指市內罪案率跌至新低，但卻沒在實際的治安情況上顯示出來。

舊金山日落區市參事殷嘉立的立法助理林文傑週四落區拜訪商戶，這間在Taraval街3008號，由華裔開的手機店，在本月13日被人爆竊，損失電話等產品總值約5千元。

林文傑去到附近店舖，詢問商家對舊金山感覺如何，商家指與十多年前完全不同，市內的罪案越來越多。

雖然市府數字指罪案率正下降，但他們觀察到的則是另一回事，治安一年比一年差。

林文傑說，很多罪案的受害者都沒有報警，而警隊現時警力極度短缺，提醒商戶留意罪案趨勢，並作出防範，他又說，殷嘉立辦公室會盡力而為。

另一方面，日落區Noriega街在31 Ave和33 Ave之間，四間商戶在上星期五清晨相繼發生爆竊案。

警方到場發現匪徒的車輛正逃走，但基於舊金山警察委員會定下條例，凡是不涉及暴力的財物罪案，在警方嘗試截停匪徒之後，但匪徒仍然開車逃走的話，警方就不能追逐。

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