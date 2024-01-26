【灣區新聞】舊金山防止罪案資源中心涉不當使用撥款暫時停止運作（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山防止罪案資源中心因為銀行戶口沒有資金，還有可能涉及支票偽造的事件，暫時停止運作，該機構的董事會也開除了這中心的行政主任。

根據The Standard的報導，屬於非牟利慈善機構的舊金山防止罪案資源中心，簡稱SAFE，其中一個財政來源是舊金山警察部門給予的撥款。

市府財務總監辦公室1月18日發布的報告指出，SAFE在使用警察部門給予的撥款時有不當的項目，例如給職員15,000元的太浩湖旅費、行政主任Kyra Worthy的停車費和網的車費，SAFE不當的向舊金山警察部門索款至少79,000元。

報告也指出，警察部門在2018年7月至2023年3月期間，SAFE報銷的530萬當中，有380萬沒有檢查收據，主要是在「防止罪案教育服務」的項目上。

該機構也欠下其他機構為他們提供的服務至少120萬元，SAFE機構的董事會因此決定暫時停止營運，並開除其行政主任Kyra Worthy。

市議員陳詩敏也是市議會財政與預算委員會主席，她指出，在研究警察部門預算的時候，發現該部門給SAFE機構的撥款有加倍，但是卻沒有見到SAFE在例如列治文區的個別社區中增加服務。

市議員陳詩敏說：「其實不單是在防止罪案資源中心，整個舊金山在經濟和預算方面，不單是警察部門，而是整個舊金山市政府，我認為應該是時間是看這些非牟利機構或是合同方面，如果有浪費納稅人的錢，或是根本沒有效果的就應該停止，在整個情況下，這個機構沒有辦法提出效果，效果就是如何讓大家感到安全，這個防止罪案資源中心，沒有提供一些令人覺得安全，或是給人保護人們的公共安全服務，在這個情況下應該停止，但是最糟的是，它不單是沒有提供服務，但也還有貪污的成分，亂用我們納稅人的金錢。」

陳詩敏補充，市議員在責任範圍裡面，能夠做的就是問責，警察部門裡面、市長和其他工作人員，在這兩三年內，為什麼沒有人提早去發現，錢到底用在哪裡，她希望民眾繼續關注，而市議會也會問責。

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