【灣區新聞】舊金山防止罪案資源中心涉不當使用撥款暫時停止運作（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山防止罪案資源中心因為銀行戶口沒有資金,還有可能涉及支票偽造的事件,暫時停止運作,該機構的董事會也開除了這中心的行政主任。

根據The Standard的報導,屬於非牟利慈善機構的舊金山防止罪案資源中心,簡稱SAFE,其中一個財政來源是舊金山警察部門給予的撥款。

市府財務總監辦公室1月18日發布的報告指出,SAFE在使用警察部門給予的撥款時有不當的項目,例如給職員15,000元的太浩湖旅費、行政主任Kyra Worthy的停車費和網的車費,SAFE不當的向舊金山警察部門索款至少79,000元。

報告也指出,警察部門在2018年7月至2023年3月期間,SAFE報銷的530萬當中,有380萬沒有檢查收據,主要是在「防止罪案教育服務」的項目上。

該機構也欠下其他機構為他們提供的服務至少120萬元,SAFE機構的董事會因此決定暫時停止營運,並開除其行政主任Kyra Worthy。

市議員陳詩敏也是市議會財政與預算委員會主席,她指出,在研究警察部門預算的時候,發現該部門給SAFE機構的撥款有加倍,但是卻沒有見到SAFE在例如列治文區的個別社區中增加服務。

市議員陳詩敏說:「其實不單是在防止罪案資源中心,整個舊金山在經濟和預算方面,不單是警察部門,而是整個舊金山市政府,我認為應該是時間是看這些非牟利機構或是合同方面,如果有浪費納稅人的錢,或是根本沒有效果的就應該停止,在整個情況下,這個機構沒有辦法提出效果,效果就是如何讓大家感到安全,這個防止罪案資源中心,沒有提供一些令人覺得安全,或是給人保護人們的公共安全服務,在這個情況下應該停止,但是最糟的是,它不單是沒有提供服務,但也還有貪污的成分,亂用我們納稅人的金錢。」

陳詩敏補充,市議員在責任範圍裡面,能夠做的就是問責,警察部門裡面、市長和其他工作人員,在這兩三年內,為什麼沒有人提早去發現,錢到底用在哪裡,她希望民眾繼續關注,而市議會也會問責。

