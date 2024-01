【KTSF】

東灣Alameda縣一名縣警,週三中午在Union City執行迫遷令時中槍,涉案的兩名疑犯與警方對峙期間吞槍自盡。

當局表示,案發於週三下午約1時半Dowe Avenue 33000號路段,執行迫遷令的縣警中槍後,警方就封鎖了現場一帶,並且建築物內的兩名疑犯對峙。

警方取到搜查令後,進入建築物內搜查時,發現兩名死者。

Union City警方在週四凌晨3點半左右宣佈解除案發一帶的封鎖令,中槍的縣警已接受手術,目前康復中。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。