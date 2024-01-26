【灣區新聞】舊金山估值官辦公室將辦廣東話工作坊 讓市民了解19號提案詳情（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州選民在2020年通過19號提案，改變兒孫在繼承物業時計算物業稅的方式，自此有市民發起廢除19號提案，因為不滿繼承人現在需要繳付更多物業稅，舊金山（三藩市）估值官辦公室將會在週五於訪谷區舉辦廣東話工作坊，讓市民了解關於19號提案的詳情。

加州19號提案在2020年獲51%選民支持獲得通過，舊金山估值官辦公室解釋，提案內容主要分為「基準年物業轉移」和「世代物業轉移」兩部分。

「基準年物業轉移」的部分適用於55歲或以上殘障人士，或是受山火及自然災害影響的民眾。

舊金山估值官行政助理陳嘉琪（Karen Chan）說：「我們叫作樓換樓的計劃，如果他們有間屋的話，他們想換去一間新屋時，可以將比較低廉的物業估值，從舊屋轉移到新屋，他們在新屋會沿用原本房屋較低廉的物業價值。」

舊金山估值官郭華健的行政助理陳嘉琪說，19號提案實施前，只限於在自己所住的縣轉移物業，而現在不只可以在整個加州換，亦可以換最多三次，前提是要將物業視為主要居所。

至於提案的「世代物業轉移」部分則引起較大的爭議。

陳嘉琪說：「假設我父母有三個物業，他們想一次過將三個物業轉移給我，在19號提案下，當中只有一個物業可以將低廉的物業價值轉移給子女，換言之，剩下兩間在轉手時，需要重新估值市價。」

她補充在繼承物業時，父母和子女都必須視物業為主要居所，繼承人亦須居住在屋內。

她說，19號提案雖然讓長者和傷殘人士受惠，但一些擁有多個物業的民眾，就可能面臨龐大的財政負擔。

陳嘉琪說：「坦白說，當時這個提案推出時，支持的一部分其實沒有很詳細羅列，究竟19號提案會有什麼利弊之處，是沒有很詳細的放在選民面前，所以才令到資訊分配不是很清楚。」

因應有市民在幾年後意識到，轉移物業需要承受大量物業稅，繼而發起廢除19號提案，她說，估值官郭華健認為，州府官員和立法人士承擔責任和選民合作，為承受財務狀況的家庭解決問題是非常重要。

她又說，明白物業的問題非常複雜，估值官辦公室希望能夠幫助市民認識提案，將會在週五4點半至5點半，於訪谷區Raymond街50號舉辦廣東話工作坊，為市民解答疑問。

有問題的民眾，亦可以電郵估值官辦公室的陳嘉琪，電郵地址是[email protected]，亦可以撥打辦公室電話：(415) 554-5596。

另一方面，有組織發起廢除19號提案，他們需要在2月20日前收集到120萬個選民簽名，才能將廢除提案放到選票上。

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