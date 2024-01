【灣區新聞】舊金山估值官辦公室將辦廣東話工作坊 讓市民了解19號提案詳情（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州選民在2020年通過19號提案,改變兒孫在繼承物業時計算物業稅的方式,自此有市民發起廢除19號提案,因為不滿繼承人現在需要繳付更多物業稅,舊金山(三藩市)估值官辦公室將會在週五於訪谷區舉辦廣東話工作坊,讓市民了解關於19號提案的詳情。

加州19號提案在2020年獲51%選民支持獲得通過,舊金山估值官辦公室解釋,提案內容主要分為「基準年物業轉移」和「世代物業轉移」兩部分。

「基準年物業轉移」的部分適用於55歲或以上殘障人士,或是受山火及自然災害影響的民眾。

舊金山估值官行政助理陳嘉琪(Karen Chan)說:「我們叫作樓換樓的計劃,如果他們有間屋的話,他們想換去一間新屋時,可以將比較低廉的物業估值,從舊屋轉移到新屋,他們在新屋會沿用原本房屋較低廉的物業價值。」

舊金山估值官郭華健的行政助理陳嘉琪說,19號提案實施前,只限於在自己所住的縣轉移物業,而現在不只可以在整個加州換,亦可以換最多三次,前提是要將物業視為主要居所。

至於提案的「世代物業轉移」部分則引起較大的爭議。

陳嘉琪說:「假設我父母有三個物業,他們想一次過將三個物業轉移給我,在19號提案下,當中只有一個物業可以將低廉的物業價值轉移給子女,換言之,剩下兩間在轉手時,需要重新估值市價。」

她補充在繼承物業時,父母和子女都必須視物業為主要居所,繼承人亦須居住在屋內。

她說,19號提案雖然讓長者和傷殘人士受惠,但一些擁有多個物業的民眾,就可能面臨龐大的財政負擔。

陳嘉琪說:「坦白說,當時這個提案推出時,支持的一部分其實沒有很詳細羅列,究竟19號提案會有什麼利弊之處,是沒有很詳細的放在選民面前,所以才令到資訊分配不是很清楚。」

因應有市民在幾年後意識到,轉移物業需要承受大量物業稅,繼而發起廢除19號提案,她說,估值官郭華健認為,州府官員和立法人士承擔責任和選民合作,為承受財務狀況的家庭解決問題是非常重要。

她又說,明白物業的問題非常複雜,估值官辦公室希望能夠幫助市民認識提案,將會在週五4點半至5點半,於訪谷區Raymond街50號舉辦廣東話工作坊,為市民解答疑問。

有問題的民眾,亦可以電郵估值官辦公室的陳嘉琪,電郵地址是[email protected],亦可以撥打辦公室電話:(415) 554-5596。

另一方面,有組織發起廢除19號提案,他們需要在2月20日前收集到120萬個選民簽名,才能將廢除提案放到選票上。

