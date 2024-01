【全國新聞】美國全球首宗氮氣處決 離世需時較官方預期多

【有線新聞】

美國阿拉巴馬州完成全球首宗用氮氣方式處決死囚,當局早前強調死囚數分鐘後便會離世,是最少痛苦和最人道方法,但有監察的人認為行刑過程與當局的講法有差距。

被判死刑的史密夫於當地周四晚上約8時被批准行刑,由於美國最高法院要處理他的上訴,令行刑時間較原定遲了兩小時。

史密夫行刑前批評阿拉巴馬州的人權倒退,他向到場送別的妻子和親友說會帶著愛、和平和光明離開,他被帶到密閉的行刑室戴上面罩被輸送高濃度的氮氣後,仍然可以向家人點頭、微笑,並畫出愛心手勢。

據現場觀察的記者指,史密夫起初數分鐘看來保持清醒,及後他全身開始搖晃和顫抖至少維持兩至四分鐘,直至他的呼吸慢慢變得沉重,約5分鐘才無明顯呼吸,當局在22分鐘後宣布死亡。阿拉巴馬州懲教部門指輸送氮氣時間為約15分鐘,史密夫行刑期間似乎試圖閉氣,亦有些不自主的活動和掙扎,認為他的反應屬預期之內。

當局早前稱死囚在吸入高濃度氮氣後,會因為缺氧數秒內失去知覺、數分鐘後離世,強調是最少痛苦和最人道的處決方式。

