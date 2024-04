【灣區新聞】Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen要求法院撤銷14名囚犯的死刑（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen,自2020年以來,就不再要求法庭對犯人判處死刑,他現在更要求該縣的高等法院,將現有的14名死囚的死刑撤銷。

Santa Clara縣現在有14名死囚,都被關在San Quentin州監獄,地檢官Rosen表示,將會向縣最高法院提交請願書,把這14人的死刑改為終身監禁,不得假釋。

Rosen在法庭文件中指出,死刑不可逆轉,而無法給予囚犯法律上應有的擔保,而且,因為加州州長紐森目前設定的死刑禁令,恢復死刑的可能性幾乎完全消失。

Rosen說,加州正在廢除死刑的過程,所以大家也應該接受這個現實,但是Rosen也指出,了解到受害人家屬,他們受到無法形容的傷害,也不應該被忽視。

Rosen也重申,自己對死刑改變想法的原因,他說在一個完美的世界和社會中,要是有一個如此惡劣的罪案,死刑可以是適當的答案,但是他現在了解到,我們並不是生活在一個所有事情都公平的完美世界中,所以逐漸覺得,我們沒有處死一個人的道德權威。

Rosen補充,撤銷死刑,也會給地檢處有更多的資源來處理地方罪案,並能夠給予受害人家庭一個了結,而並不是看不到盡頭的現有方案,Rosen說,這對誰都不公平。

Rosen的這項決定,受到縣公辯律師Molly O’Neal和一些宗教領袖的支持。

Rosen重申對死囚撤銷死刑,將不會讓他們有任何機會獲得釋放。

