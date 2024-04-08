【灣區新聞】Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen要求法院撤銷14名囚犯的死刑（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen，自2020年以來，就不再要求法庭對犯人判處死刑，他現在更要求該縣的高等法院，將現有的14名死囚的死刑撤銷。

Santa Clara縣現在有14名死囚，都被關在San Quentin州監獄，地檢官Rosen表示，將會向縣最高法院提交請願書，把這14人的死刑改為終身監禁，不得假釋。

Rosen在法庭文件中指出，死刑不可逆轉，而無法給予囚犯法律上應有的擔保，而且，因為加州州長紐森目前設定的死刑禁令，恢復死刑的可能性幾乎完全消失。

Rosen說，加州正在廢除死刑的過程，所以大家也應該接受這個現實，但是Rosen也指出，了解到受害人家屬，他們受到無法形容的傷害，也不應該被忽視。

Rosen也重申，自己對死刑改變想法的原因，他說在一個完美的世界和社會中，要是有一個如此惡劣的罪案，死刑可以是適當的答案，但是他現在了解到，我們並不是生活在一個所有事情都公平的完美世界中，所以逐漸覺得，我們沒有處死一個人的道德權威。

Rosen補充，撤銷死刑，也會給地檢處有更多的資源來處理地方罪案，並能夠給予受害人家庭一個了結，而並不是看不到盡頭的現有方案，Rosen說，這對誰都不公平。

Rosen的這項決定，受到縣公辯律師Molly O’Neal和一些宗教領袖的支持。

Rosen重申對死囚撤銷死刑，將不會讓他們有任何機會獲得釋放。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。