【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西警方逮捕了兩名在稱為Dark Web的互聯網售賣毒品的男子。

警方表示,在2023年11月25日,在Alum Rock Avenue和South White Road交界處的地方,截停Joshua Jordan的車子,在他的車中發現有毒品,警方取得搜查令之後,在他的家中找到槍械、可卡因、安非他命和海洛因等毒品。

警方後來的調查行動中發現,Jordan在互聯網售賣毒品,並只接受電子貨幣的收費。

警方後來也逮捕了另外一人,Jonathan Correll Jr,指他涉嫌和Jordan串謀在互聯網上走私毒品,他在3月22日被逮捕,警方也在他的產業中找到毒品和藥物等,還有半自動槍械、子彈和約6千元的現金。

兩人現在面對走私毒品和擁有非法槍械的控罪。

