【台灣新聞】台灣花蓮地震6人仍然失蹤 當局加快搜救

台灣花蓮地震造成至少13人死亡、過千人受傷,仍有6人失蹤,當局派人加快搜救。

台灣地震造成多人失蹤,包括一對澳洲籍來自新加坡的夫婦。閉路電視可見,他們在地震前38分鐘在太魯閣公園砂卡礑站下車。

當局稱不排除兩人仍被困在砂卡礑步道,當局早前亦在步道尋獲三具遺體。

太魯閣公園屬地震重災區,多處山崩,管理處原本公告封園到4月7日,但發現修復需時,決定無限期休園。專家估計整個修復過程可能需時3至5年。

至於因地震嚴重傾斜,位於花蓮的天王星大樓,周一繼續由頂樓開始清拆。有工作人員向建築物灑水,現場亦設置了3部監測儀器,期望在2星期內完成拆卸。花蓮縣建設處水利科長張世佳說:「碰到比較大型的餘震,我們會暫停一下,來避免餘震加施工的部分,造成整個天王星不穩固。」

當地多間中學周一開始復課,花蓮女中的綜合大樓地震期間嚴重受損、鋼筋外露。校方表示不影響學生上課,大樓目前已封閉,日後將拆除重建。而在屏東,一艘載有3人的漁船在地震後失聯。直到周一早上在貓鼻頭附近海域尋回。

台灣上周三發生7.2級地震,至今已錄得超過700次餘震。東部海域早上亦再發生4.8級地震,花蓮、宜蘭錄得最大震度,達到3級。

