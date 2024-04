【灣區新聞】Pacifica一女子早前因持槍被警方射殺 當局公布案發片段（視頻）

【KTSF】

中半島Pacifica一名成年男子,日前遭到他的母親射傷,該名女子在警員到場後嘗試開車離開,並將一把手槍指向警員,警員隨即向女子開槍,女子當場死亡,當局公布警員隨身攝影機片段,部分片段可能引起觀眾不安,敬請留意。

Pacifica警方在星期三早上約7點50分接獲一名23歲男子報警,指他50多歲的華裔母親,兩度開槍擊中自己的手臂。

現場是Francisco Boulevard 2500號路段,到場警員發現,事主的母親在一架車上準備離開,片段可見該女子手上持有一支手槍,當局指她當時將槍指向右方一名警員,之後警員向女子連開多槍,女子當場死亡。

警員之後去到案發公寓,發現事主左手手臂和右手手腕分別中槍,事主送院沒有生命危險。

警員之後在事主母親車上,起出一支已經上膛的半自動手槍,而死者手袋中亦裝有四盒子彈。

由於涉及警員開槍,San Mateo縣地檢處就案件展開獨立調查,未有公布多少警員開槍,或開了多少槍。

