【灣區新聞】Pacifica一女子早前因持槍被警方射殺 當局公布案發片段（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF】

中半島Pacifica一名成年男子，日前遭到他的母親射傷，該名女子在警員到場後嘗試開車離開，並將一把手槍指向警員，警員隨即向女子開槍，女子當場死亡，當局公布警員隨身攝影機片段，部分片段可能引起觀眾不安，敬請留意。

Pacifica警方在星期三早上約7點50分接獲一名23歲男子報警，指他50多歲的華裔母親，兩度開槍擊中自己的手臂。

現場是Francisco Boulevard 2500號路段，到場警員發現，事主的母親在一架車上準備離開，片段可見該女子手上持有一支手槍，當局指她當時將槍指向右方一名警員，之後警員向女子連開多槍，女子當場死亡。

警員之後去到案發公寓，發現事主左手手臂和右手手腕分別中槍，事主送院沒有生命危險。

警員之後在事主母親車上，起出一支已經上膛的半自動手槍，而死者手袋中亦裝有四盒子彈。

由於涉及警員開槍，San Mateo縣地檢處就案件展開獨立調查，未有公布多少警員開槍，或開了多少槍。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。