【灣區新聞】男子被控在舊金山列治文區性侵兼跟蹤女子回家 陪審團裁定罪成（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)列治文區去年7月發生一宗一名女子被人性侵之後,還被跟踪到她家門的事件,地檢處表示,該名涉案男子已經被陪審團定罪。

地檢處發表聲明表示,32歲的Alex Chan-Carrillo,在去年7月27日,在列治文區的一間小學附近,騎著腳踏車的時候,伸手對一名女子做出不當的肢體行動,然後笑著離開。

他之後還跟踪受害女子到她的住家,當受害人要進入房子車庫的時候,發現被告站在她的後面,距離五英尺的地方。

受害人向他喊叫、要他離開,但是被告還是要受害人讓他進門。

受害人拍了被告的照片,威脅他要報警,但是被告還不離開,受害人最後跑到樓上打電話報警抓人。

陪審團在經過審訊之後,將Alex Chan-Carrillo定罪,法官將在4月9日對他判刑,被告之後必須登記為性罪犯十年。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。