【灣區新聞】男子被控在舊金山列治文區性侵兼跟蹤女子回家 陪審團裁定罪成（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）列治文區去年7月發生一宗一名女子被人性侵之後，還被跟踪到她家門的事件，地檢處表示，該名涉案男子已經被陪審團定罪。

地檢處發表聲明表示，32歲的Alex Chan-Carrillo，在去年7月27日，在列治文區的一間小學附近，騎著腳踏車的時候，伸手對一名女子做出不當的肢體行動，然後笑著離開。

他之後還跟踪受害女子到她的住家，當受害人要進入房子車庫的時候，發現被告站在她的後面，距離五英尺的地方。

受害人向他喊叫、要他離開，但是被告還是要受害人讓他進門。

受害人拍了被告的照片，威脅他要報警，但是被告還不離開，受害人最後跑到樓上打電話報警抓人。

陪審團在經過審訊之後，將Alex Chan-Carrillo定罪，法官將在4月9日對他判刑，被告之後必須登記為性罪犯十年。

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