【灣區新聞】舊金山華埠老字號興隆燒臘結業 將另覓新址開業（視頻）

【KTSF】

屹立在舊金山(三藩市)華埠超過40年的老字號興隆燒臘,將會在本星期日結業,並另覓新址,店主指,舖位加租關係有必要搬走,將會非常掛念華埠的街坊。

座落於華埠Stockton街的興隆燒臘,屬於舊金山市府的老字號名冊之一,店主說,在加租及店舖環境惡化底下,為了員工和顧客著想,只好搬走。

店主Simon Cheung說:「這裡的工作環境差,天花板經常漏水,情況欠佳,但房東不肯去維修,對我們來說不再適合工作了。」

Simon上世紀90年代接手父親這盤生意,他說,這個舖位多年來帶來不少珍貴回憶,指最不捨得的就是華埠的街坊。

Cheung說:「我在華埠長大,世事多變,人流也不一樣,我絕對會捨不得華埠這裡的街坊,一切都會變。」

他表示,將會在Bernal Heights和市中心另開兩間燒臘店,感激顧客多年支持,Stockton街的現址,將會在本星期日最後一天營業。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。