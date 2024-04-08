【灣區新聞】舊金山華埠老字號興隆燒臘結業 將另覓新址開業（視頻）

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屹立在舊金山（三藩市）華埠超過40年的老字號興隆燒臘，將會在本星期日結業，並另覓新址，店主指，舖位加租關係有必要搬走，將會非常掛念華埠的街坊。

座落於華埠Stockton街的興隆燒臘，屬於舊金山市府的老字號名冊之一，店主說，在加租及店舖環境惡化底下，為了員工和顧客著想，只好搬走。

店主Simon Cheung說：「這裡的工作環境差，天花板經常漏水，情況欠佳，但房東不肯去維修，對我們來說不再適合工作了。」

Simon上世紀90年代接手父親這盤生意，他說，這個舖位多年來帶來不少珍貴回憶，指最不捨得的就是華埠的街坊。

Cheung說：「我在華埠長大，世事多變，人流也不一樣，我絕對會捨不得華埠這裡的街坊，一切都會變。」

他表示，將會在Bernal Heights和市中心另開兩間燒臘店，感激顧客多年支持，Stockton街的現址，將會在本星期日最後一天營業。

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