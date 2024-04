【KTSF】

週六晚開獎的Powerball因為技術問題,攪珠一度延誤約3小時,而攪珠結果就由俄勒岡州一名幸運兒,一注獨中稅前獎金13億2千600萬美元,終結了超過三個月的頭獎荒。

連續三個月頭獎無人中的Powerball彩票,週六晚由俄勒岡州一名幸運兒一注獨中,嬴得稅前獎金13億2千600萬,如果他選擇一筆過領取現金的話,將領取6億2100萬美元,獎金是美國彩票史上第8大的獎金。

而在昨晚攪珠前也發生小插曲,Powerball表示,因為有一個司法管轄區的彩票,需要額外時間來完成所需的預抽程序。

當局指,預抽程序是旨在保護Powerball的安全性和完整性,Powerball的規則要求在攪珠前,對全國售出的每張彩票進行檢查和驗證,令攪珠一度延誤了3小時。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。