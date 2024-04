【有線新聞】

美國西南航空一架波音737-800客機飛行期間引擎罩脫落,最後安全折返降落,無人受傷。

網上片段可見,客機右邊部分引擎罩隨風飄揚,觸碰到機翼,引擎零件外露。

涉事客機載有135名乘客和6名機組人員,周日上午8點15分在科羅拉多州丹佛起飛,原定飛往得州休斯敦,出事時爬升至海拔約3,000米,起飛25分鐘後折返丹佛降落,聯邦航空管理局展開調查。

根據紀錄,客機2015年6月投入服務,西南航空拒絕透露飛機引擎最近一次維修的時間。

