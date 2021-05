【KTSF】

一個灣區居民在中半島Daly City一個油站買了一張刮刮樂彩票,贏得了總值600萬元的頭獎。

樂透彩票局表示,得獎者在Daly City Junipero Serra大道的88th St. Fuels加油站買了一張10元Set For Life的刮刮樂彩票中了頭獎,他每個月會獲得2萬元獎金,為期25年。

得獎者表示,會買一間房子,可能還會買地和馬匹,售出頭獎彩票的油站會得到3萬元獎金。

北加州還有另外一名得獎者,一個退休護士在Sacramento縣一間零售店買了一張刮刮樂彩票,贏得100萬元獎金。

