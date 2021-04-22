舊金山列治文區華人超市售出Mega Millions二獎彩票（視頻）

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Mega Millions彩票周二晚開獎，一張中了2獎，也即是5個號碼的彩票，是在舊金山列治文區一間華裔超市售出，買了這張彩票的幸運兒，稅前獎金多達180萬。

周二晚開獎的Mega Millions頭獎沒有人中，不過二獎就有兩張，其中一張幸運彩票就是在舊金山列治文區Clement街的新美華超市售出。

新美華超市經理Kevin說：「我們也是今早才知道，很多人已經知道有人中獎，所以現在都很多人來買彩票。」

根據超市經理表示，由於知道他們出售的彩票中獎，所以周三多了顧客來買彩票。

超市售出中獎彩票，他們也可以獲得中獎金額的0.5%做獎金，所以他們會得到大約9千元左右的獎金。

周二晚的Mega Millions另一張二獎彩票，則是在肯塔基州售出，由於多期無人中頭奬，累積奬金達2億7千7百萬元。

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