舊金山列治文區華人超市售出Mega Millions二獎彩票（視頻）

Mega Millions彩票周二晚開獎,一張中了2獎,也即是5個號碼的彩票,是在舊金山列治文區一間華裔超市售出,買了這張彩票的幸運兒,稅前獎金多達180萬。

周二晚開獎的Mega Millions頭獎沒有人中,不過二獎就有兩張,其中一張幸運彩票就是在舊金山列治文區Clement街的新美華超市售出。

新美華超市經理Kevin說:「我們也是今早才知道,很多人已經知道有人中獎,所以現在都很多人來買彩票。」

根據超市經理表示,由於知道他們出售的彩票中獎,所以周三多了顧客來買彩票。

超市售出中獎彩票,他們也可以獲得中獎金額的0.5%做獎金,所以他們會得到大約9千元左右的獎金。

周二晚的Mega Millions另一張二獎彩票,則是在肯塔基州售出,由於多期無人中頭奬,累積奬金達2億7千7百萬元。

