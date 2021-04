【KTSF 黃恩光報導】

灣區今年4月異常乾旱,可是本週末有機會下雨,預測一股冷鋒將於星期日抵達灣區。

國家氣象局表示,這股冷鋒來自阿拉斯加海灣,頗為寒冷,預測星期六深夜至星期日凌晨時分開始下雨,星期日大家早上起床時,會看見濕滑的街道,預測星期日會下雨,星期一有機會下驟雨。

氣象局估計雨勢不大,估計星期六深夜到星期一傍晚,灣區普遍地區會總共錄得4分1至半吋降雨。

氣象學家指出,這股冷鋒帶來的降雨,將有助稍為推遲灣區的山火季節,可是無助於解救目前的乾旱以及夏季開始會出現的山火危機。

氣溫方面,星期日和星期一將會寒冷,東灣內陸地區以及北灣最高氣溫60度左右,最低氣溫下降至40度或30多度,沿海城市例如舊金山(三藩市),氣溫會較平時下降幾度,不會有太大分別。

