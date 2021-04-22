舊金山華埠居民接種率57% 醫生回應疫苗疑慮（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）華埠現時有近57%居民接種了新冠病毒疫苗，另外對於變種病毒對疫苗效力產生的憂慮，有醫生表示打了針好過不打。

舊金山華埠檢測站周三有92人去做檢測，其中76人已經接種了至少一劑疫苗，華埠有57%居民已經接種了疫苗，65歲以上長者當中，有75%人接種了疫苗，75歲以上長者當中，有51%接種了疫苗。

對於最近州府宣佈暫停供應J&J疫苗，白幹榮醫生表示，接種J&J疫苗後出現血栓的情況仍然是非常罕見，機率是百萬份之一，不過都呼籲民眾如果接種J&J疫苗後，三星期出現副作用，應該向醫生求診。

另外，對於變種病毒可能引致的突破性感染，令已接種疫苗的人都染疫，白醫生表示這個情況也極罕見，所以不用太擔心。

白幹榮醫生說：「是會發生，但只有0.008%機會率發生，所以如果有機會接種疫苗，馬上去接種，不用太擔心打針無效，你打好過不打。」

舊金山疫情指揮中心專員吳毅說：「也有學者作比喻，完全接種疫苗後，再染疫的機會是少於正常汽車碰撞的交通意外，又或者街上不小心被車撞機率更低，相比起新冠病毒會令你身體產生的副作用，接種疫苗依然是非常安全。」

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