舊金山華埠居民接種率57% 醫生回應疫苗疑慮（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華埠現時有近57%居民接種了新冠病毒疫苗,另外對於變種病毒對疫苗效力產生的憂慮,有醫生表示打了針好過不打。

舊金山華埠檢測站周三有92人去做檢測,其中76人已經接種了至少一劑疫苗,華埠有57%居民已經接種了疫苗,65歲以上長者當中,有75%人接種了疫苗,75歲以上長者當中,有51%接種了疫苗。

對於最近州府宣佈暫停供應J&J疫苗,白幹榮醫生表示,接種J&J疫苗後出現血栓的情況仍然是非常罕見,機率是百萬份之一,不過都呼籲民眾如果接種J&J疫苗後,三星期出現副作用,應該向醫生求診。

另外,對於變種病毒可能引致的突破性感染,令已接種疫苗的人都染疫,白醫生表示這個情況也極罕見,所以不用太擔心。

白幹榮醫生說:「是會發生,但只有0.008%機會率發生,所以如果有機會接種疫苗,馬上去接種,不用太擔心打針無效,你打好過不打。」

舊金山疫情指揮中心專員吳毅說:「也有學者作比喻,完全接種疫苗後,再染疫的機會是少於正常汽車碰撞的交通意外,又或者街上不小心被車撞機率更低,相比起新冠病毒會令你身體產生的副作用,接種疫苗依然是非常安全。」

