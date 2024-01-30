【全國新聞】內布拉斯加州考慮使用氮氣缺氧方法執行死刑

January 30, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Texas Department of Criminal Justice)

【KTSF 張擎鳳報導】

內布拉斯加州立法機關考慮使用氮氣缺氧方法執行死刑。

內布拉斯加對上一次執行死刑是在五年多前，當時用打毒針處決死囚Carey Dean Moore，現在有州議員要求改變死刑處決方式。

內布拉斯加州中部州參議員Lorren Lippincott說：「死刑使用的藥物由商家生產，其中一些公司拒絕將這些產品出售給監獄懲教設施。」

州參議員Lippincot說，有一個解決方法：「氮氣消除這些問題。」

他提出了一項法案，將氮氣缺氧方式添加到內布拉斯加州的處決選項名單中，這就是上週在阿拉巴馬州處決Kenneth Eugene Smith的方法。

Lippincott說：「死刑是內州人民的意願，他們在2016年投票支持它，那不是我們立法機關的決定，也不是立法機關的決定，而是人民的意願，我們需要尊重它是法律，我們需要做的是，盡可能以最人性化、最有效的方式來執行它。」

但人性化地執行死刑，並不是每個人都關心的問題。

死者的媽媽Melissa Harris說：「人道，他們對受害者做了什麼？那不是人類所為，我想那些認為要人道執行死刑的人，可能並無經歷過受害之事

Harris的女兒於2005年被人謀殺，當年12歲的Amber Harris下了校車後失蹤。

Harris說：「我總是試著抱持希望，而Amber不是一個不回家的人，當晚我做她最喜歡的晚餐，我知道她會回家，第二天我就知道出事了。」

6個月後，Amber的遺體被發現埋在Hummel公園，而兇手Roy Ellis在監獄等待處決已近20年。

Harris說：「隨著年紀增長，我想起他在牢裡，而我現在已退休了，但我意識到要用公帑運行監獄系統，不能讓他仍在舒服坐在該處。」

Harris對Lippincott的提案表示感謝，並希望看到提案獲得通過，並希望執行死刑的過程中，不會出現更多障礙。

Harris說：「是時候前進了，我可能在有生之年看不到，但我的孩子們會見到，我要感激他們，因為他們說過，若然發生，他們會在那裡看處決，是時候前進了。」

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