【全國新聞】內布拉斯加州考慮使用氮氣缺氧方法執行死刑

【KTSF 張擎鳳報導】

內布拉斯加州立法機關考慮使用氮氣缺氧方法執行死刑。

內布拉斯加對上一次執行死刑是在五年多前,當時用打毒針處決死囚Carey Dean Moore,現在有州議員要求改變死刑處決方式。

內布拉斯加州中部州參議員Lorren Lippincott說:「死刑使用的藥物由商家生產,其中一些公司拒絕將這些產品出售給監獄懲教設施。」

州參議員Lippincot說,有一個解決方法:「氮氣消除這些問題。」

他提出了一項法案,將氮氣缺氧方式添加到內布拉斯加州的處決選項名單中,這就是上週在阿拉巴馬州處決Kenneth Eugene Smith的方法。

Lippincott說:「死刑是內州人民的意願,他們在2016年投票支持它,那不是我們立法機關的決定,也不是立法機關的決定,而是人民的意願,我們需要尊重它是法律,我們需要做的是,盡可能以最人性化、最有效的方式來執行它。」

但人性化地執行死刑,並不是每個人都關心的問題。

死者的媽媽Melissa Harris說:「人道,他們對受害者做了什麼?那不是人類所為,我想那些認為要人道執行死刑的人,可能並無經歷過受害之事

Harris的女兒於2005年被人謀殺,當年12歲的Amber Harris下了校車後失蹤。

Harris說:「我總是試著抱持希望,而Amber不是一個不回家的人,當晚我做她最喜歡的晚餐,我知道她會回家,第二天我就知道出事了。」

6個月後,Amber的遺體被發現埋在Hummel公園,而兇手Roy Ellis在監獄等待處決已近20年。

Harris說:「隨著年紀增長,我想起他在牢裡,而我現在已退休了,但我意識到要用公帑運行監獄系統,不能讓他仍在舒服坐在該處。」

Harris對Lippincott的提案表示感謝,並希望看到提案獲得通過,並希望執行死刑的過程中,不會出現更多障礙。

Harris說:「是時候前進了,我可能在有生之年看不到,但我的孩子們會見到,我要感激他們,因為他們說過,若然發生,他們會在那裡看處決,是時候前進了。」

