美國國務院對巴哈馬群島發出二級旅遊警示,原因是今年以來,巴哈馬首都拿騷(Nassau)發生多宗兇殺案。

日前駐拿騷的美國大使館發出安全警示,指今年以來,當地已發生18宗兇殺案,部份命案甚至是在光天化日下發生。

美使館指出,這些兇殺案是敵對幫派的報復行動,美使館敦促旅客提高警惕,尤其是在大巴哈馬島和拿騷所在的New Providence島,旅客晚上外出時要小心,保持低調,以及在遇劫時不要反抗。

