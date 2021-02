報導指國泰將暫時停飛往來香港舊金山航班（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

香港政府即將在2月20號起取消機組人員到港後豁免檢疫的安排,有報導指,國泰航空到時將會暫時停飛來往香港和舊金山(三藩市)等多個城市的直飛航班。

香港政府宣佈,由2月20日起,要求機組人員抵港要進行一共21日強制酒店檢疫隔離,「南華早報」報導指,國泰航空因此將會暫時取消來往香港和舊金山的直飛航班。

有旅行社表示,消息太過突然,令一些旅客因此沒有班機飛回舊金山,要滯留在香港,束手無策。

旅行社老闆邵旗謙說:「有些人想回來過去過不到,或想返回香港的返不到,我做了這行40幾年,未曾見過情況如此差,將航空事業搞得這樣差,這是挺恐佈。」

他表示,旅客雖然可以由其他城市轉機返回舊金山,但費用可能更高,不過他都呼籲打算趕著飛回舊金山的旅客,即使要轉機都好,如果有航班的話,應盡快乘搭返美。

邵旗謙說:「如果有航班飛去洛杉磯,盡快飛去洛杉磯,然後轉內陸機回來,因為擔心國泰突然連洛杉磯航班都取消,所以想返來的話應盡快,有航機就立即走。」

邵旗謙又表示,疫情之下,大家不要急著買機票。

邵旗謙說:「不要買定機票,看清楚情況決定行程,但如果現在動手買了機票,到時有政策上的改變,可能會幾頭痛。」

除了舊金山之外,國泰都取消了溫哥華、法蘭克福、首爾、吉隆坡、澳洲大部份等來往香港的航班。

本台聯絡過國泰航空但未獲回覆。

