報導指國泰將暫時停飛往來香港舊金山航班（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

香港政府即將在2月20號起取消機組人員到港後豁免檢疫的安排，有報導指，國泰航空到時將會暫時停飛來往香港和舊金山（三藩市）等多個城市的直飛航班。

香港政府宣佈，由2月20日起，要求機組人員抵港要進行一共21日強制酒店檢疫隔離，「南華早報」報導指，國泰航空因此將會暫時取消來往香港和舊金山的直飛航班。

有旅行社表示，消息太過突然，令一些旅客因此沒有班機飛回舊金山，要滯留在香港，束手無策。

旅行社老闆邵旗謙說：「有些人想回來過去過不到，或想返回香港的返不到，我做了這行40幾年，未曾見過情況如此差，將航空事業搞得這樣差，這是挺恐佈。」

他表示，旅客雖然可以由其他城市轉機返回舊金山，但費用可能更高，不過他都呼籲打算趕著飛回舊金山的旅客，即使要轉機都好，如果有航班的話，應盡快乘搭返美。

邵旗謙說：「如果有航班飛去洛杉磯，盡快飛去洛杉磯，然後轉內陸機回來，因為擔心國泰突然連洛杉磯航班都取消，所以想返來的話應盡快，有航機就立即走。」

邵旗謙又表示，疫情之下，大家不要急著買機票。

邵旗謙說：「不要買定機票，看清楚情況決定行程，但如果現在動手買了機票，到時有政策上的改變，可能會幾頭痛。」

除了舊金山之外，國泰都取消了溫哥華、法蘭克福、首爾、吉隆坡、澳洲大部份等來往香港的航班。

本台聯絡過國泰航空但未獲回覆。

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