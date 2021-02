【KTSF】

舊金山(三藩市)中領館發佈最新重要通知,凡持工作、私人或團聚類居留許可的外國人,如非緊急或人道主義等特殊情況,現階段須慎重考慮去中國旅行。

舊金山中領館的官方網站通知指,由於全球疫情形勢仍然嚴峻,從2月18號起,凡持外國護照,並持有效工作、私人或團聚類居留許可的外國人,如果確實有緊急或人道主義等特殊情況一定要從舊金山搭乘航班去中國,在購買機票之前,務必先將本人護照 居留許可,以及赴華原因等證明材料,發送電郵至中領館審批,電郵地址是[email protected]

一旦獲得中領館批准後再購買機票,並進行核酸和抗體雙檢測,以獲取中領館核發的健康碼,才能前往中國。

而這個新政策不適用於中國公民。

