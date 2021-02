布里德計劃借助非裔團體協助保護亞裔社區安全（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市長布里德向華裔社區拜年,提到大家都關注的治安問題,布里德表示正與市內非洲裔社區團體商議,邀請他們協助保護亞裔社區的安全。

市長布里德表示,為慶祝農曆新年,工務局特別為華埠大掃除,周五大年初一,黃顯護遊樂場重開揭幕,市內也會舉行一連串網上新年慶祝活動。

治安方面,布里德最近公開提到市內針對亞裔的罪案,不少疑犯都是非洲裔,她強調任何人在舊金山犯罪都必須要負上責任。

當問到作為市長,如何改善非洲裔與亞裔社區的關係,布里德表示,她正與一個專門防止街頭暴力罪案的非洲裔社區團體商議,邀請他們除了在非洲裔社區推行防罪活動之外,也多些在亞裔聚居地社區協助警方保護市民,例如舉報罪案。

布里德說:「正如在奧克蘭(屋崙)一樣,不少社區團體走在一起,協助巡邏奧克蘭華埠,我們也希望在舊金山實施同樣的計劃。」

布里德表示,已經透過社交媒體發放消息給非洲裔社區,表示不能容忍暴力罪行。

布里德說:「因為大多數市內的非洲裔,都絕不容忍有人襲擊我們的長者,無論對方是什麼族裔。」

布里德指出,不少在舊金山犯案的人來自其他城市,而且有案底,她讚揚舊金山警方拘捕匪徒,而關鍵就是地檢官提出起訴。

