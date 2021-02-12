布里德計劃借助非裔團體協助保護亞裔社區安全（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市長布里德向華裔社區拜年，提到大家都關注的治安問題，布里德表示正與市內非洲裔社區團體商議，邀請他們協助保護亞裔社區的安全。

市長布里德表示，為慶祝農曆新年，工務局特別為華埠大掃除，周五大年初一，黃顯護遊樂場重開揭幕，市內也會舉行一連串網上新年慶祝活動。

治安方面，布里德最近公開提到市內針對亞裔的罪案，不少疑犯都是非洲裔，她強調任何人在舊金山犯罪都必須要負上責任。

當問到作為市長，如何改善非洲裔與亞裔社區的關係，布里德表示，她正與一個專門防止街頭暴力罪案的非洲裔社區團體商議，邀請他們除了在非洲裔社區推行防罪活動之外，也多些在亞裔聚居地社區協助警方保護市民，例如舉報罪案。

布里德說：「正如在奧克蘭（屋崙）一樣，不少社區團體走在一起，協助巡邏奧克蘭華埠，我們也希望在舊金山實施同樣的計劃。」

布里德表示，已經透過社交媒體發放消息給非洲裔社區，表示不能容忍暴力罪行。

布里德說：「因為大多數市內的非洲裔，都絕不容忍有人襲擊我們的長者，無論對方是什麼族裔。」

布里德指出，不少在舊金山犯案的人來自其他城市，而且有案底，她讚揚舊金山警方拘捕匪徒，而關鍵就是地檢官提出起訴。

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