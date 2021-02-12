南舊金山婦到銀行存錢被賊人尾隨打劫

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南舊金山（南三藩市）周三發生搶劫案，一個女人去完銀行存錢後，懷疑遭人尾隨回公司打劫。

案發在周三下午2時07分左右，一個女人在Linden Ave 300號路段一間銀行存錢後離開，返回她位於Grand Ave 400號路段的公司，期間有一輛相信是Chevrolet Malibu，車窗有防曬貼膜的黑色四門房車一直跟著她。

當個女人抵達公司時，一個非洲裔男人從那輛Chevrolet Malibu的乘客位落車，從後跑向女人，之後大力搶走女人手持的一個存錢用的黑色袋，疑犯之後跑回等候他的汽車，然後開車沿著Spruce Ave南行，再轉右，經Baden Ave 500號路段逃走。

受害人表示，主要的疑犯是一個非洲裔男人，身高約6尺，體重180磅，案發時戴黑色口罩，身穿黑色外套，黑長褲和黑鞋。

警方呼籲任何有案件消息或線索的民眾，與他們聯絡，電話是(650) 877-8900。

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