南舊金山婦到銀行存錢被賊人尾隨打劫

【KTSF】

南舊金山(南三藩市)周三發生搶劫案,一個女人去完銀行存錢後,懷疑遭人尾隨回公司打劫。

案發在周三下午2時07分左右,一個女人在Linden Ave 300號路段一間銀行存錢後離開,返回她位於Grand Ave 400號路段的公司,期間有一輛相信是Chevrolet Malibu,車窗有防曬貼膜的黑色四門房車一直跟著她。

當個女人抵達公司時,一個非洲裔男人從那輛Chevrolet Malibu的乘客位落車,從後跑向女人,之後大力搶走女人手持的一個存錢用的黑色袋,疑犯之後跑回等候他的汽車,然後開車沿著Spruce Ave南行,再轉右,經Baden Ave 500號路段逃走。

受害人表示,主要的疑犯是一個非洲裔男人,身高約6尺,體重180磅,案發時戴黑色口罩,身穿黑色外套,黑長褲和黑鞋。

警方呼籲任何有案件消息或線索的民眾,與他們聯絡,電話是(650) 877-8900。

