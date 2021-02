【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)光天化日下分別發生持槍入屋搶劫案,以及搶劫攝影器材案件,受害人都是華裔。

警方資料顯示,周三早上9點左右,3個匪徒在Ingleside區,舊金山市立大學附近Bruce Avenue 100號路段,撬開一棟住宅的前門入屋搶劫。

警方表示,其中一名非洲裔賊人有槍,他與兩個同黨在華裔女事主的房間搜掠,但沒有搶走什麼東西就離開。

警方表示,27歲女事主沒有受傷。

另外,周三上午10點幾,一個70多歲的華裔男人在金門公園Stow Lake附近遇劫。

警方指出,一個約30歲的非洲裔匪徒用槍指嚇事主,搶走他的攝影器材,男事主沒有受傷。

警方呼籲市民農曆新年期間要特別提高警覺,避免成為匪徒的目標。

