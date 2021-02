聯合航空在美國三大機場提供新冠病毒檢測（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯合航空(United Airlines)將率先在美國境內三大機場提供新冠病毒檢測,為旅客提供多一層安全防護。

聯合航空表示,公司希望透過自己的app,為旅客提供一站式便利服務,從訂機票、預約檢測新冠病毒,到上載檢測結果,將成為旅行新模式。

而這個新數碼平台叫做「Trave Ready Center」(旅行準備中心),聯航旅客購買機票後,只要在旅行準備中心頁面填寫旅行資訊,就可以預約在機場候機大廳做快速新冠病毒檢測。

聯航目前分別在紐約紐華克機場、舊金山以及洛杉磯國際機場提供快速新冠病毒檢測服務,地點就在聯航專屬的候機大廳。

旅客出發當日檢測後,在登機前就可以拿到結果,並立即顯示在聯航的手機app上。

這項服務啟用三個星期以來,已有成千上萬名聯航旅客在登機前上載了新冠病毒檢測結果,而聯航也是全美首家航空公司在美國境內提供這項旅行服務。

