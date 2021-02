聯合航空客機故障緊急折返 零件掉落民居

【有線新聞】

美國聯合航空一架客機,在科羅拉多州丹佛市起飛後引擎故障起火,緊急折返並安全著陸,其間有零件由空中掉落民居,無人傷亡。

這架波音777-200客機,飛行期間右邊引擎起火,整流罩脫落。當時航班UA328載有231乘客和10名機組人員,由丹佛飛往夏威夷,起飛後不久,快到巡航高度時傳出爆炸聲,客機猛烈搖晃。客機引擎故障,需要立刻轉向。

地面居民都聽到爆炸聲,看到空中有黑煙和碎片掉落。飛機持續低飛,最終在起飛約25分鐘後安全折返丹佛國際機場降落。

距離機場約48公里的布魯姆菲爾德,有客機零件碎片散落,包括引擎罩跌落民居門外,還有機身及機翼的大型金屬,部分房屋受損,沒有造成傷亡。

警方呼籲居民切勿移動或接觸碎片,以免影響調查;聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會,正了解機齡26年的波音客機故障起因。

