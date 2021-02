【KTSF 韓千繪報導】

涉及前舊金山市工務局局長Mohammed Nuru的貪污案,被控賄賂和向聯邦探員,做虛假陳述的華裔承包商Florence Kong周四被判刑一年零一天。

法庭文件指出,Kong承認2019年12月在香港購買一隻價值約3萬7千元的勞力士金手錶,送給當時任職舊金山市工務局局長的Mohammed Nuru,以換取Nuru對自己經營的建築公司以及回收建築廢料公司提供好處,包括給予更多的市府合約。

另外,Kong也承認2020年3月接受FBI探員問話時撒謊,包括聲稱自己與Nuru只是朋友,從來都不談公事,又對探員表示,Nuru沒有在市府合約的事情幫過她。

被告Florence Kong周四被判處入獄一年零一天,監守行為3年,和罰款9萬5千元。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。