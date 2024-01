【加州新聞】加州司法部長提兩法案 防止青少年社媒上癮及保護兒童隱私（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州司法部長Rob Bonta週一提出兩項法案,防止青少年社交媒體上癮,以及保護兒童資料隱私。

「保護青少年免受社交媒體上癮」法案,和AB1949「加州兒童資料隱私」法案,這兩項法案分別由東灣選出的加州參眾議員Nancy Skinner和Buffy Wicks起草,主旨在限制與社交媒體上癮相關的危害,並為兒童的數據隱私提供更強有力的保護。

Bonta「遺憾的是,社交媒體公司一次又一次顯示,他們情願忽視對孩子的傷害,他們的痛苦,心理健康和身體健康的挑戰,只為了追求利潤。」

SB976內容主要是給家長有選擇權,是否讓18歲以下的用戶持續收到經由電腦演算的推送資訊。

加州參議員Nancy Skinner說:「提案將阻止平台,在未經父母或監護人同意的情況下,向未成年人發送令人上癮的社交媒體訊息,它還禁止社交媒體平台向孩子發送通知,當他們應該睡覺時,以及當他們需要睡覺時,或白天在學校的時候,同樣沒有經過父母的同意,提案把一些控制權重新交到了父母手中。」

AB1949則是根據「加州消費者隱私法」CCPA,加強對兒童資料隱私權的保護,提案人認為,目前CCPA並不能有效保護17歲青少年,也不能限制企業收集或利用年輕用戶的數據。

加州眾議員Buffy Wicks說:「因為收集到的數據,為演算法提供信息,演算法為廣告提供信息,所以當孩子們搜索諸如我如何減肥,猜猜出現什麼,減肥藥之類的東西時,這對我們的青少年來說,是不可接受的,這不是他們應該在演算法上,接收的訊息類型。」

AB1949將修訂CCPA禁止企業收集、使用、共享或出售18歲以下個人數據,除非他們收到同意通知,或除非出於商業目而必須這樣做,對於13歲以下的用戶,必須獲得用戶父母的同意,該法案授權司法部長辦公室,執行法律,並尋求禁令、損害賠償,或每次違規最高5,000美元的民事處罰。

