【加州新聞】加州司法部長提兩法案 防止青少年社媒上癮及保護兒童隱私（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州司法部長Rob Bonta週一提出兩項法案，防止青少年社交媒體上癮，以及保護兒童資料隱私。

「保護青少年免受社交媒體上癮」法案，和AB1949「加州兒童資料隱私」法案，這兩項法案分別由東灣選出的加州參眾議員Nancy Skinner和Buffy Wicks起草，主旨在限制與社交媒體上癮相關的危害，並為兒童的數據隱私提供更強有力的保護。

Bonta「遺憾的是，社交媒體公司一次又一次顯示，他們情願忽視對孩子的傷害，他們的痛苦，心理健康和身體健康的挑戰，只為了追求利潤。」

SB976內容主要是給家長有選擇權，是否讓18歲以下的用戶持續收到經由電腦演算的推送資訊。

加州參議員Nancy Skinner說：「提案將阻止平台，在未經父母或監護人同意的情況下，向未成年人發送令人上癮的社交媒體訊息，它還禁止社交媒體平台向孩子發送通知，當他們應該睡覺時，以及當他們需要睡覺時，或白天在學校的時候，同樣沒有經過父母的同意，提案把一些控制權重新交到了父母手中。」

AB1949則是根據「加州消費者隱私法」CCPA，加強對兒童資料隱私權的保護，提案人認為，目前CCPA並不能有效保護17歲青少年，也不能限制企業收集或利用年輕用戶的數據。

加州眾議員Buffy Wicks說：「因為收集到的數據，為演算法提供信息，演算法為廣告提供信息，所以當孩子們搜索諸如我如何減肥，猜猜出現什麼，減肥藥之類的東西時，這對我們的青少年來說，是不可接受的，這不是他們應該在演算法上，接收的訊息類型。」

AB1949將修訂CCPA禁止企業收集、使用、共享或出售18歲以下個人數據，除非他們收到同意通知，或除非出於商業目而必須這樣做，對於13歲以下的用戶，必須獲得用戶父母的同意，該法案授權司法部長辦公室，執行法律，並尋求禁令、損害賠償，或每次違規最高5,000美元的民事處罰。

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