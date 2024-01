【KTSF】

多間社交媒體科技企業的巨頭,本星期三將會出席國會參議院司法委員會作證,解釋他們旗下的產品對青少年帶來的潛在傷害,至今社交平台大致上都作出同樣的回應,就是他們會幫助青少年和家長作出明智的決定。

有越來越多的聲音指控,社交媒體可以傷害青少年用戶,包括會導致青少年患上憂鬱症,或甚至會有自殺的風險。

有鑑於此,國會準備向科技公司施壓,防止對青少年帶來不良影響。

本星期三在參議院作證的包括Meta、X、TikTok、Snap和Discord的行政總裁,預料許多科技企業的行政總裁,有可能利用這場聽證去表明會加強使用工具和政策,去保護兒童,以及給予家長對孩子上網有更多的控制權。

