【全國新聞】研究指路邊援助人員面臨危險及奪命車禍的風險正在上升（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

美國汽車協會的一項新研究顯示,路邊援助人員在工作中面臨危險及奪命車禍的風險正在上升。

對於路邊援助人員來說,這是一個令人擔憂的現實問題。

美國汽車協會基金會William Horrey說:「對於那些在路邊工作、拯救受困駕駛者、為所有司機提供寶貴服務的人來說,這確實是一項非常危險的行業。」

美國汽車協會基金會的一項新研究顯示,從2015年到2021年,有123名拖車司機、機動機械師、緊急路邊技術人員和安全服務巡邏人員在工作中喪生,幾乎是政府估計的四倍。

數據還顯示,絕大多數奪命車禍發生在時速限制每小時55英里或以上的地區,天氣良好且路面不濕滑。

雖然近三分之二的事故在夜晚發生,但值得注意的是,有34%的事故發生在光天化日之下。

Horrey說:「在近三分之二的車禍事故中,事故車輛已經開始偏離車道,因此這確實說明了這類事故涉及分心、疲勞、受酒精或藥物影響等因素。」

追蹤統計數據非常困難,Horrey表示,許多這些工作期間的致命事故,並未在事故報告中具體說明,或者被記錄為行人死亡事故。

他說,有正確的數據,對於提高工人安全至關重要,但是更重要的是,司機有責任注意路上的情況。

Horrey說:「我們需要司機減慢車速並切換車道,對於其中一些工作人員來說,即使是幾英尺的距離,可能就是生死之間的差異。」

