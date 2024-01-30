【全國新聞】研究指路邊援助人員面臨危險及奪命車禍的風險正在上升（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

美國汽車協會的一項新研究顯示，路邊援助人員在工作中面臨危險及奪命車禍的風險正在上升。

對於路邊援助人員來說，這是一個令人擔憂的現實問題。

美國汽車協會基金會William Horrey說：「對於那些在路邊工作、拯救受困駕駛者、為所有司機提供寶貴服務的人來說，這確實是一項非常危險的行業。」

美國汽車協會基金會的一項新研究顯示，從2015年到2021年，有123名拖車司機、機動機械師、緊急路邊技術人員和安全服務巡邏人員在工作中喪生，幾乎是政府估計的四倍。

數據還顯示，絕大多數奪命車禍發生在時速限制每小時55英里或以上的地區，天氣良好且路面不濕滑。

雖然近三分之二的事故在夜晚發生，但值得注意的是，有34%的事故發生在光天化日之下。

Horrey說：「在近三分之二的車禍事故中，事故車輛已經開始偏離車道，因此這確實說明了這類事故涉及分心、疲勞、受酒精或藥物影響等因素。」

追蹤統計數據非常困難，Horrey表示，許多這些工作期間的致命事故，並未在事故報告中具體說明，或者被記錄為行人死亡事故。

他說，有正確的數據，對於提高工人安全至關重要，但是更重要的是，司機有責任注意路上的情況。

Horrey說：「我們需要司機減慢車速並切換車道，對於其中一些工作人員來說，即使是幾英尺的距離，可能就是生死之間的差異。」

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