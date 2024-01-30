【全國新聞】今屆超級盃在拉斯維加斯舉行 最平門票也要8千

【KTSF 毛皓延報導】

今屆超級盃將於拉斯維加斯舉行，希望親身到場看球的球迷要注意了，除了門票最便宜都要8千元之外，各種機票、酒店的價錢亦相當昂貴。

今年的超級盃將會在2月11日在拉斯維加斯的Allegiant球場舉行，門票價格是賽事有史以來最貴。

根據購票網站Ticketmaster，截至週一下午，最便宜的門票要價8535元，最昂貴的要數到47500元，甚至5萬元都有。

在住宿方面，以2月9日至2月12日週末的三晚酒店房間為例，賭場大道上的酒店，最便宜的平均每晚200多元，加上稅項及費用，三晚總共過千元。

一些比較豪華的選擇，每晚則要價超過1100元。

最後在機票方面，舊金山（三藩市）飛拉斯維加斯的直飛來回航班，最低價都要639元。

至於奧克蘭（屋崙）飛賭城，最便宜需要551元。

總結而言，截至週一下午，今年現場觀賞超級盃門票、酒店加上機票，最經濟的選項亦需要最少1萬元。

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