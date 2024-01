【全國新聞】今屆超級盃在拉斯維加斯舉行 最平門票也要8千

【KTSF 毛皓延報導】

今屆超級盃將於拉斯維加斯舉行,希望親身到場看球的球迷要注意了,除了門票最便宜都要8千元之外,各種機票、酒店的價錢亦相當昂貴。

今年的超級盃將會在2月11日在拉斯維加斯的Allegiant球場舉行,門票價格是賽事有史以來最貴。

根據購票網站Ticketmaster,截至週一下午,最便宜的門票要價8535元,最昂貴的要數到47500元,甚至5萬元都有。

在住宿方面,以2月9日至2月12日週末的三晚酒店房間為例,賭場大道上的酒店,最便宜的平均每晚200多元,加上稅項及費用,三晚總共過千元。

一些比較豪華的選擇,每晚則要價超過1100元。

最後在機票方面,舊金山(三藩市)飛拉斯維加斯的直飛來回航班,最低價都要639元。

至於奧克蘭(屋崙)飛賭城,最便宜需要551元。

總結而言,截至週一下午,今年現場觀賞超級盃門票、酒店加上機票,最經濟的選項亦需要最少1萬元。

