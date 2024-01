【全國新聞】報稅季展開 有哪些重點有助快速獲得退稅（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

報稅季從週一開始,有哪些重點可以幫助您快速獲得退稅。

對於大多數報稅者來說,最關心的是否會獲得更大的退稅,以及需要多長時間收到退稅。

專家建議越早申報,就能越早拿到錢,而且還有其他好處,以防止詐欺,一些不法之徒試圖透過欺詐方式,拿到納稅人的社會安全號碼和工作資料,搶先在納稅人報稅之前申報,從而獲得這些退稅。

IRS國稅局表示,如果使用電子報稅,大多數納稅人會在21天內收到退稅,使用紙本報稅,時間相對較長,此外,選擇將退稅直接轉入銀行帳戶,也比選擇收支票快很多。

由於通貨膨脹,今年有些人可能會收到更多退稅,有些人甚至可能會收到比一年前多10%的退款,原因是那些獲得更多退稅的納稅人,很可能是收入趕不上通脹。

例如一個人去年的工資上漲了4%,由於低於國稅局對稅階進行7%的調整,就可能會獲得更大的退稅。

今年的報稅截止日是4月15日。

