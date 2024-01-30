【全國新聞】報稅季展開 有哪些重點有助快速獲得退稅（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

報稅季從週一開始，有哪些重點可以幫助您快速獲得退稅。

對於大多數報稅者來說，最關心的是否會獲得更大的退稅，以及需要多長時間收到退稅。

專家建議越早申報，就能越早拿到錢，而且還有其他好處，以防止詐欺，一些不法之徒試圖透過欺詐方式，拿到納稅人的社會安全號碼和工作資料，搶先在納稅人報稅之前申報，從而獲得這些退稅。

IRS國稅局表示，如果使用電子報稅，大多數納稅人會在21天內收到退稅，使用紙本報稅，時間相對較長，此外，選擇將退稅直接轉入銀行帳戶，也比選擇收支票快很多。

由於通貨膨脹，今年有些人可能會收到更多退稅，有些人甚至可能會收到比一年前多10%的退款，原因是那些獲得更多退稅的納稅人，很可能是收入趕不上通脹。

例如一個人去年的工資上漲了4%，由於低於國稅局對稅階進行7%的調整，就可能會獲得更大的退稅。

今年的報稅截止日是4月15日。

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