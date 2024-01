【KTSF】

聯邦調查局和司法部首次發布有關校園內的仇恨犯罪報告,結果顯示,由2020年到2022年,校園內的仇恨犯罪個案增加了一倍多。

這項調查包括小學到大學,由2020年到2022年校園內的仇恨犯罪個案,由500宗增加到1300多宗,當中的大多數涉及恐嚇、刑事毀壞和襲擊。

動機主要是反非洲裔,其次是反猶太主義和反LGBTQ性小眾人士。

在2022年,全國所有仇恨犯罪個案中,1成發生在學校,令校園成為第三個最常發生仇恨犯罪的地點,最常見的地點是街上或家裡。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。