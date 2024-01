【KTSF】

南灣聖荷西發生兇殺案,一個男人被人刺傷,送院後不治。

警方表示,週日下午4點半左右,警員抵達Almaden Expressway 1500號路段,調查一宗傷人案,警方在一個公寓住宅外面發現一個成年男人,身上最少有一處刀傷,受害人傷勢嚴重,送院後證實不治。

今次是聖荷西踏入2024年後第四宗兇殺案,警方呼籲知情人士致電(408) 277-5283,與兇殺案調查組的探員聯繫。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。