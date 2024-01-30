【國際新聞】美軍基地約旦遇襲 可能與美方沒認出敵方無人機有關

January 30, 2024 新聞, 國際新聞, 熱點關注
(CBS Evening News / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

美軍基地遇襲後，美國官員對於為何美軍未能阻止襲擊發生作出初步評估。

兩名美國官員向媒體透露，根據初步評估，在約旦的美軍基地，美國似乎有可能是搞錯了，將發動攻擊的敵方無人機，錯誤以為是在同一個地區的美國無人機，因此敵方無人機可以在混亂中避過防禦系統而引爆，導致3名美軍士兵喪生，以及最少40人受傷。

美國官員又強調，這些只不過是初步的資訊，白宮國安會發言人John Kirby就表示，他未能證實這個報導。

由於敵方無人機是屬於親伊朗的《伊拉克伊斯蘭抵抗運動》，美國和北約官員都齊聲譴責伊朗要負上責任，但伊朗就否認有份參與其中。

國防部長奧斯汀週一指出，對於今次造成美軍及其他國家的部隊人員死傷表示憤怒和哀傷，美國不能容忍對美軍部隊的攻擊，美國將會採取所有需要行動，來保衛美國及美軍部隊。

此外，國務卿布林肯就表示，美國將會採取行動，去阻嚇伊拉克、敘利亞和也門的武裝勢力，以保衛美軍人員的安全，以及美國的利益，同時也會防止衝突進一步擴散。

布林肯說：「總統已表明我們想要防止這衝突升級和蔓延。」

與此同時，有關釋放以色列人質的談判正在法國舉行，以色列總理納坦也胡正受到壓力，去結束以哈戰爭，以便可以保住仍被扣押在加沙的過百名人質的生命安全。

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