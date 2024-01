【國際新聞】美軍約旦基地遇襲親伊朗武裝組織認責 美方稱不開戰但會回應

【有線新聞】

約旦的美軍基地遇襲,造成3名美軍陣亡。初步調查指,防空系統可能未能分辨施襲的無人機與回航的美軍無人機,以致沒有及時截擊。美國強調會全力保護士兵安全,又稱不尋求與伊朗開戰。

美國國防部確認,三名在約旦「22號塔」基地遇襲喪生的美軍,分別是46歲的里弗斯、24歲的桑德斯及23歲的莫菲特,他們都是佐治亞州陸軍預備役部隊成員。

多間傳媒引述消息,初步調查指,敵方無人機當時低飛接近,同時間一架美軍無人機正返回基地,防空系統或未能分辨清楚,以致沒有及時擊落。敵方無人機空襲擊中多輛士兵休息的車,其中一輛損毀嚴重,士兵當時仍在睡覺。

「22號塔」位於約旦東北部接壤敘利亞邊境,沒裝設反無人機系統攔截敵機。基地還有逾40名士兵受傷,8人轉送伊拉克及德國治理,數人輕微腦創傷,國防部沒回應事件是否涉及人為失誤。

早前接受前列腺癌治療的防長奧斯汀相隔逾一個月復工,接見北約秘書長斯托爾滕貝格,向殉職美軍致哀,強調他與總統拜登不會容忍針對美軍的攻擊,將採取一切必要行動保護美軍。

一個親伊朗武裝組織承認發動襲擊,白宮則表示仍在調查哪個組織施襲,但重申不希望擴大在中東的衝突。

白宮國家安全委員會發言人柯比說:「我們不尋求與伊朗開戰,亦不希望緊張局勢進一步升級,事實上我們所做一切正是為了緩和緊張局勢,今次是非常嚴重的襲擊,造成人員傷亡,我們會作出適當回應。」

拜登在白宮戰情室聽取國安團隊匯報及研究應對方案。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。