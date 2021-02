【KTSF】

舊金山(三藩市)再發生亞裔長者無故遇襲事件,導致83歲的事主盤骨骨折,警方懷疑犯案動機與事主的族裔有關。

警方表示,2月14日星期日,田德隆警局警員到達醫院與83歲的亞裔男子見面。

事主告訴警方,當日早上9時45分,他步行到Turk街200號路段時,無故被一名男子推跌在地上,他在好心人的協助下送院治理,盤骨骨折,沒有生命危險。

警方翻看附近的錄像認出疑犯,並在襲擊案發生後12小時內,在Turk街夾Hyde街拘捕31歲非洲裔的Haskell Allen。

Allen因涉及其他案件假釋當中,他亦有法庭禁制令在身,禁止接近Turk夾Hyde一帶,警方以涉嫌襲擊、虐老以及懷疑因族裔傷人等控罪。

