奧克蘭舊金山周末集會聲援亞裔社區對抗種族歧視（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

因應近日灣區發生多宗針對亞裔社區的搶劫案及襲擊案，奧克蘭（屋崙）及舊金山（三藩市）在過去的周末先後舉行集會，聲援亞裔社區對抗種族歧視的集會。

社區青年中心行政主任溫靜婷（Sarah Wan）說：「我們需要民選官員及市府不斷的支持，去解決導致暴力發生的根源。」

數百名民眾周日聚集在舊金山市府廣場，將對近日發生的暴力事件那種憤怒與無奈轉化成團結與力量，集會的主題是愛與治療，有人手持「愛我們的人民 治癒我們社區」的海報，這裡亦是一個重要空間，讓不同族裔的市民對話與溝通。

受害人家屬Eric Lawson說：「我在Milpitas一個緊密的社區中長大，那裏沒有種族歧視，我那時根本不知道是甚麼，來到舊金山後，我見到大家有隔膜，令我很哀傷。」

Eric Lawson手持著外父的照片，84歲來自泰國的Vicha Ratanapakdee，1月底在舊金山步行時無故被推跌，兩日後傷重不治，警方拘捕一名疑犯，地檢處起訴他謀殺罪。

說：「很高興見到大家站出來發聲。」

不同族裔的市民，希望通過今次集會，團結大家的力量，他們表示，針對哪一個族裔的歧視及襲擊，都是完全不能接受。

華人權益促進會行政主任崔禎文（Cynthia Choi）說：「我們正合作去解決當前的危機，同時我們亦要找出造成這些罪案及暴力的原因，包括改正這些不良的行為。」

至於星期六下午在奧克蘭舉行的集會，出席的人數一樣眾多，不同族裔的人士同樣以行動回應，奧克蘭華埠近日多宗針對華裔社區的罪案。

亞太環保網絡黃曉欣說：「今天真的很多人，我知道我們的華人社區，很希望有其他種族的人士見到我們的傷害，今天我們組織這個活動，真的想讓大家見到，你可以見到黑的、黃的，很多不同種族的人士在此支持我們，還有跟我們一起團結。」

網上報告種族歧視的平台「Stop AAPI Hate」由疫情爆發至今，收到超過2,800宗針對亞裔社區的歧視及襲擊報告，華人權益促進會相信仍然有很多個案未公開，呼籲市民勇敢報告自己的經歷。

奧克蘭市長Libby Schaaf與警察局宣布在華埠及Fruitvale兩個社區增設聯絡員，加強社區與警局之間的溝通，希望提升互信及保障社區的安全，社區聯絡員會直接向警察局局長辦公室匯報。

另外，市長Schaaf亦承諾，會加快在華埠安裝攝錄機的計劃，並宣布有善長向東灣越裔社區中心捐出3萬元來打擊罪案。

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