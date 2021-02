奧克蘭舊金山周末集會聲援亞裔社區對抗種族歧視（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

因應近日灣區發生多宗針對亞裔社區的搶劫案及襲擊案,奧克蘭(屋崙)及舊金山(三藩市)在過去的周末先後舉行集會,聲援亞裔社區對抗種族歧視的集會。

社區青年中心行政主任溫靜婷(Sarah Wan)說:「我們需要民選官員及市府不斷的支持,去解決導致暴力發生的根源。」

數百名民眾周日聚集在舊金山市府廣場,將對近日發生的暴力事件那種憤怒與無奈轉化成團結與力量,集會的主題是愛與治療,有人手持「愛我們的人民 治癒我們社區」的海報,這裡亦是一個重要空間,讓不同族裔的市民對話與溝通。

受害人家屬Eric Lawson說:「我在Milpitas一個緊密的社區中長大,那裏沒有種族歧視,我那時根本不知道是甚麼,來到舊金山後,我見到大家有隔膜,令我很哀傷。」

Eric Lawson手持著外父的照片,84歲來自泰國的Vicha Ratanapakdee,1月底在舊金山步行時無故被推跌,兩日後傷重不治,警方拘捕一名疑犯,地檢處起訴他謀殺罪。

說:「很高興見到大家站出來發聲。」

不同族裔的市民,希望通過今次集會,團結大家的力量,他們表示,針對哪一個族裔的歧視及襲擊,都是完全不能接受。

華人權益促進會行政主任崔禎文(Cynthia Choi)說:「我們正合作去解決當前的危機,同時我們亦要找出造成這些罪案及暴力的原因,包括改正這些不良的行為。」

至於星期六下午在奧克蘭舉行的集會,出席的人數一樣眾多,不同族裔的人士同樣以行動回應,奧克蘭華埠近日多宗針對華裔社區的罪案。

亞太環保網絡黃曉欣說:「今天真的很多人,我知道我們的華人社區,很希望有其他種族的人士見到我們的傷害,今天我們組織這個活動,真的想讓大家見到,你可以見到黑的、黃的,很多不同種族的人士在此支持我們,還有跟我們一起團結。」

網上報告種族歧視的平台「Stop AAPI Hate」由疫情爆發至今,收到超過2,800宗針對亞裔社區的歧視及襲擊報告,華人權益促進會相信仍然有很多個案未公開,呼籲市民勇敢報告自己的經歷。

奧克蘭市長Libby Schaaf與警察局宣布在華埠及Fruitvale兩個社區增設聯絡員,加強社區與警局之間的溝通,希望提升互信及保障社區的安全,社區聯絡員會直接向警察局局長辦公室匯報。

另外,市長Schaaf亦承諾,會加快在華埠安裝攝錄機的計劃,並宣布有善長向東灣越裔社區中心捐出3萬元來打擊罪案。

