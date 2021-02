Tiger Woods車禍後接受骨科手術 警方疑開快車肇禍

【KTSF 江良慧報導】

高爾夫球傳奇人物Tiger Woods周二發生嚴重車禍受重傷,他之後進行長時間的骨科手術,目前正在醫院休養。

體育界都感到震驚,PGA Tour總監Jay Monahan說:「這是困難時刻。」

全球知名的高球名將Woods周二發生嚴重翻車車禍後,目前正在醫院休養 。

Monahan說:「目前所有精力都將會是用作支持他未來數月的日子。」

洛杉磯加大Harbor醫院的醫生表示,Woods有嚴重符合骨裂,要做緊急骨科手術,插入金屬桿、螺絲和釘,固定他的右腳和大腿。

Monahan說:「Tiger真的傷得很重,最重要的是他的健康。」

當局正調查車禍原因,發生車禍的Rancho Palos Verdes的一段路,以開快車和意外聞名。

洛杉磯縣警局長Alex Villanueva說:「這段路很具挑戰性,你一個不留神便見出事。」

警方說,相信Woods並非酒駕或藥駕,但很可能在開快車。

Villanueva說:「沒證據他受任何(藥或酒精)影響,這是一宗意外。」

今次車禍對剛做完第5次背部手術,希望在高球界東山再起的Woods來說,是一次沉重打擊,球迷就當然希望有奇蹟出現。

「Chasing Tiger」傳記作者Curt Sampson說:「可能經過長時間的復康後,這人的驚人事業可能會再出現,大團圓結局。」

