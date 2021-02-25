Tiger Woods車禍後接受骨科手術 警方疑開快車肇禍

February 25, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(ABC7 News Bay Area / YouTube)

【KTSF 江良慧報導】

高爾夫球傳奇人物Tiger Woods周二發生嚴重車禍受重傷，他之後進行長時間的骨科手術，目前正在醫院休養。

體育界都感到震驚，PGA Tour總監Jay Monahan說：「這是困難時刻。」

全球知名的高球名將Woods周二發生嚴重翻車車禍後，目前正在醫院休養 。

Monahan說：「目前所有精力都將會是用作支持他未來數月的日子。」

洛杉磯加大Harbor醫院的醫生表示，Woods有嚴重符合骨裂，要做緊急骨科手術，插入金屬桿、螺絲和釘，固定他的右腳和大腿。

Monahan說：「Tiger真的傷得很重，最重要的是他的健康。」

當局正調查車禍原因，發生車禍的Rancho Palos Verdes的一段路，以開快車和意外聞名。

洛杉磯縣警局長Alex Villanueva說：「這段路很具挑戰性，你一個不留神便見出事。」

警方說，相信Woods並非酒駕或藥駕，但很可能在開快車。

Villanueva說：「沒證據他受任何（藥或酒精）影響，這是一宗意外。」

今次車禍對剛做完第5次背部手術，希望在高球界東山再起的Woods來說，是一次沉重打擊，球迷就當然希望有奇蹟出現。

「Chasing Tiger」傳記作者Curt Sampson說：「可能經過長時間的復康後，這人的驚人事業可能會再出現，大團圓結局。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet

Related Articles