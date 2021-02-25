Tiger Woods車禍後接受骨科手術 警方疑開快車肇禍

【KTSF 江良慧報導】

高爾夫球傳奇人物Tiger Woods周二發生嚴重車禍受重傷，他之後進行長時間的骨科手術，目前正在醫院休養。

體育界都感到震驚，PGA Tour總監Jay Monahan說：「這是困難時刻。」

全球知名的高球名將Woods周二發生嚴重翻車車禍後，目前正在醫院休養 。

Monahan說：「目前所有精力都將會是用作支持他未來數月的日子。」

洛杉磯加大Harbor醫院的醫生表示，Woods有嚴重符合骨裂，要做緊急骨科手術，插入金屬桿、螺絲和釘，固定他的右腳和大腿。

Monahan說：「Tiger真的傷得很重，最重要的是他的健康。」

當局正調查車禍原因，發生車禍的Rancho Palos Verdes的一段路，以開快車和意外聞名。

洛杉磯縣警局長Alex Villanueva說：「這段路很具挑戰性，你一個不留神便見出事。」

警方說，相信Woods並非酒駕或藥駕，但很可能在開快車。

Villanueva說：「沒證據他受任何（藥或酒精）影響，這是一宗意外。」

今次車禍對剛做完第5次背部手術，希望在高球界東山再起的Woods來說，是一次沉重打擊，球迷就當然希望有奇蹟出現。

「Chasing Tiger」傳記作者Curt Sampson說：「可能經過長時間的復康後，這人的驚人事業可能會再出現，大團圓結局。」

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